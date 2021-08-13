Управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома заявило, что из Беларуси за полгода выехали 1 204 гражданина Беларуси. Хитрость цифры состоит в том, что она учитывает только подписанные и зарегистрированные трудовые договоры и контракты на работу.





Каковы реальные масштабы эмиграции из Беларуси?





Об этом «Белорусский партизан» поговорил с политологом Сергеем Марцелевым.





-Я встречал пять разных цифр, но все они – неутешительные.





Независимо от политической конъюнктуры, ежегодно 7-8% трудоспособного населения Беларуси выезжало на заработки в Россию. Именно по этой причине вначале появился декрет №1 о тунеядцах, позже превратившийся в декрет №3.

Сначала «тунеядцев» обложили стабильным налогом, а позже их наказание переквалифицировали в повышенную оплату коммунальных услуг.





В свете событий августа 2020 года новая волна политической эмиграции оценивается в 160-300 тысяч белорусов. После августа 2020 года ситуация в Беларуси приблизилась к красной черте, боясь за себя, за свои семьи белорусы массово ринулись за границу. Скажу сразу, среди политических эмигрантов – не все сторонники Светланы Тихановской, которая, по моему убеждению, победила на президентских выборах. Но жить в государстве, где произошел правовой дефолт, жить боятся очень многие. Я склоняюсь больше к цифре 300 тысяч человек, потому что миграционная служба Украины озвучивала цифру белорусских беженцев в 100 с лишним тысяч человек. Чтобы попасть в Украину, люди несли дополнительные расходы по преодолению коронавирусных ограничений, а это значит, что у белорусов была очень веская причина покинуть страну.





Большинство мигрантов выезжало через Россию и Украину, в Киеве, например, без проблем можно получить визу. Лично я выехал в Польшу по гуманитарной визе.





-Почему белорусская власть скрывает масштабы эмиграции?





-Экономическая ситуация в Беларуси не блестящая, на фоне международной изоляции прослеживается тенденция на резкое ухудшение экономического самочувствия белорусов. Беларусь объявила гибридную войну странам-соседям, организовав беспрерывный поток нелегальных мигрантов. Литва вопреки своим экономическим интересам готова с декабря перекрыть транзит белорусских калийных удобрений.





Люди в расцвете сил, люди трудоспособного возраста уезжают из страны. Остаются люди из так называемых социально незащищенных социальных групп: пенсионеры, женщины с детьми – эти категории населения не способствуют росту национального ВВП, напротив, сами нуждаются в поддержке из госбюджета.





Если бы официальный Минск сказал вслух и прямо о масштабах гуманитарной катастрофы, он признался бы, что страна превращается в фейл стейт (происходит от английских слов «failed» - неудавшийся и «state» - государство и переводится как несостоявшееся государство. – Ред.).





В структуре вынужденной эмиграции очень большую долю занимают представители среднего класса. Среди моих знакомых есть такие, кто за один намек с несогласием с политикой Лукашенко подвергались колоссальному прессингу со стороны ДФР. Я не говорю о совершенно незнакомых мне людях, я говорю о людях, которых знаю лично. И таких – десятки.





Если совсем недавно Беларусь подавала надежды как IT-страна, то теперь режим загоняет страну в глухой угол.





-К каким последствиям для страны может привести массовая политическая эмиграция?





-В краткосрочной и среднесрочной перспективе последствия эмиграции станут пагубными для страны.





Уезжают квалифицированные специалисты, которые могут и умеют работать; мало того, что они уезжают сами – они увозят и своих детей. Вы слышали, наверное, как упал проходной балл в белорусские вузы? С невиданной волной политической эмиграции (независимая Беларусь еще не знала таких масштабов эмиграции) мы придем к тому, что демографическая ситуация в Беларуси, которая и до сих пор оставляла желать лучшего, катастрофически ухудшится.





Кто может и должен создавать ВВП, уезжают из страны. А Лукашенко продолжает давить на средний класс и малый бизнес. Малому бизнесу вообще запрещено проводить наличные расчеты с российскими поставщиками, что ставит их на грань выживания. Дошло до того, что по оценке правителя число предпринимателей в стране едва не превысило число населения. Продолжаются угрозы и атаки на IT-бизнес.





С чем останутся белорусские власти? С убыточными предприятиями, которые отказались реформироваться? Кто будет платить зарплату их работникам? Очень скоро денег останется только на зарплату “красаўцам”. И вместе с “красаўцамі” придет логический конец и экономической модели, и политической системе. Финиш.





-Как Лукашенко намерен править Беларусью дальше? В условиях международной изоляции, в условиях сомнительной легитимности внутри страны, в условиях надвигающегося экономического кризиса?





-Действия Лукашенко абсолютно алогичны, иррациональны с политической точки зрения.





Когда точно произошел этот сбой? Мне кажется, это произошло тогда, когда Лукашенко обещал передать задержанных вагнеровцев Украине, но под нажимом неких сил вернул их в Россию. И белорусский правитель педалирует тему дальнейшего ухудшения отношений с Украиной. Правда, во время «Большого разговора» Лукашенко снизил градус языка ненависти, начал заочно фамильярничать с Зеленским, даже отказался от признания Крыма. Его слова о том. Что он признает Крым российским сразу же, как это сделал последний российский олигарх, на самом деле означает одно: нет.





И такая политика проводится со всеми странами соседями.





Более того, Лукашенко делегировал России выступать на внешнеполитической арене от имени Республики Беларусь тогда. Когда отказался разговаривать с Ангелой Меркель.





Поэтому я называю поведение Лукашенко иррациональным. А ведь он лично выстраивал модель взаимодействия с внешним миром, которую считал эффективной, целых девять лет – с 2011 года. А сейчас хоронит ее собственными руками по приказу своего вожака.





По некоторым данным, Макей несколько раз подавал прошение об отставке, что было расценено как дезертирство. Де-факто страна находится в военном положении, хотя де-юре вроде ничего и не произошло.



