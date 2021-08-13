«ИСТОРИЯ НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ, ОПИСАННАЯ ЖУРНАЛИСТАМИ В МАТЕРИАЛАХ, ФОТО И ВИДЕО, ТЕПЕРЬ ОБЪЯВЛЕНА ВНЕ ЗАКОНА.





До сих пор остается загадкой, существует ли экспертиза материалов Zerklalo.io, на основе которой белорусский суд обычно принимает решение о признании чего-либо экстремистским. Напомним, что судьбу как минимум 720 тысяч материалов на портале TUT.BY определила экспертиза, которая уместилась на какие-то 70 страниц, пишет The-village.me.





НИЧЕГО, КРОМЕ ВОЗМУЩЕНИЯ И БОЛИ, ЭТО РЕШЕНИЕ У НАС НЕ ВЫЗЫВАЕТ.





Мы абсолютно уверены, что команда Zerkalo.io, как и в прошлом команда портала TUT.BY (это порядка 260 человек), делали и продолжают делать жизнь в Беларуси лучше. Уверены, что журналисты заслужили слова благодарности за свою работу, а не преследование.





МЫ СЧИТАЕМ СЕГОДНЯШНЕЕ РЕШЕНИЕ СУДА НЕЗАКОННЫМ. И РАСЦЕНИВАЕМ ЕГО КАК ФАКТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТИКИ В БЕЛАРУСИ И ПОПЫТКУ СТЕРЕТЬ ИСТОРИЮ.





Верим, что открытый доступ к информации и честное обсуждение проблем делает общество лучше и сильнее. Без этого под угрозой оказывается благополучие всей страны.





В годовщину со дня смерти Юрия Зиссера его детище, портал TUT.BY, власти просто растоптали. Но нельзя уничтожить ценности, которыми жили «тутбаевцы» — именно так с гордостью называли себя те, кто в разное время был частью команды. «С помощью информационных технологий сделать мир лучше», — это была миссия, которую много лет назад сформулировал Юрий Анатольевич.





Для тутбаевцев (не важно, нынешних в заключении или бывших сотрудников) читатели всегда были на первом месте. Именно для них, а не кого-то другого, журналисты делали свою работу, рассказывая каждый день о том, чем живут и о чем тревожатся белорусы.





НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО ИСТОРИЯ ПРО ЛЮДЕЙ. Это миллионы читателей, которые стоят за журналистами и вдохновляют продолжать дело. Поэтому уже мы, команда Zerkalo.io, продолжаем рассказывать о событиях в стране — и говорим спасибо каждому из вас за поддержку.





С 2020 года работать журналистом в Беларуси стало особенно опасно. Десятки наших коллег задерживали, судили, сажали. Но они принимали эти риски ради читателей и своей веры в профессию. МЫ РАЗДЕЛЯЕМ ЭТИ ЖЕ ЦЕННОСТИ.





Накануне уничтожения властями TUT.BY и ареста 15 человек главный редактор портала Марина Золотова в одном из интервью говорила: «Мы свой выбор сделали, когда решили именно в этой стране заниматься журналистикой. И заниматься именно так, как мы ей занимаемся, то есть рассказывать честно о том, что происходит в стране».





Мы гордимся нашими бывшими коллегами. И мы тоже сделали свой выбор: Zerkalo.io продолжит рассказывать о том, что происходит в Беларуси», — говорится в заявлении.