



Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.





"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье - Киев", - сказал он в Берлине.





Зайберт отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.





"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", - сказал он, отвечая на вопрос " Интерфакса ".





Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.





Для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает.







