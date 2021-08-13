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Правозащитники: в Беларуси уже 631 политзаключенный

Андрей Кудин и Андрей Соколовский признаны правозащитниками политзаключенными, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

"Таким образом, количество политзаключенных в Беларуси увеличилось до 631", - отмечают правозащитники.

Кудин был осужден на 2,5 года колонии по статье УК о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел. Следствие посчитало, что в августе 2020-го на акции протеста в Молодечно Кудин нанес травмы двум милиционерам. 

Когда на спортсмена завели уголовное дело, он сумел покинуть страну, но позже был задержан в России и экстрадирован вопреки запрету ЕСПЧ.

Соколовский был осужден на 3 года колонии. Его обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса. Согласно обвинению, он "находился в сцепке, оказывал видимое сопротивление сотрудникам ОМОН и имел намерение (то есть его осудили не за действие, а якобы за намерение - прим. ред.) причинить боль 11 потерпевшим омоновцам".
Источник: interfax.by
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