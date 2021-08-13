Об этом заявили в эфире «России 24», сообщает Bloomberg.





Сара Рейнсфорд. Фото: кадр из трансляции «Большого разговора с президентом»





Решение отказать журналистке в продлении визы объяснили ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказы выдавать визы российским корреспондентам.





Сама Рейнсфорд и представители «Би-би-си» в Москве не прокомментировали это решение.





Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе №1 в сентябре 2004 года.





После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.





В августе 2021 года Рейнсфорд приняла участие в «Большом разговоре с президентом» в Минске, где задала вопросы Александру Лукашенко о репрессиях, санкциях против Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследования протестующих.







