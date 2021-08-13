Журналистка BBC задала вопрос Лукашенко о легитимности - ее высылают из России
Корреспонденту «Би-би-си» в Москве Саре Рейнсфорд отказались продлить российскую визу, она должна будет покинуть Россию до конца августа.
Об этом заявили в эфире «России 24», сообщает Bloomberg.
Сара Рейнсфорд. Фото: кадр из трансляции «Большого разговора с президентом»
Решение отказать журналистке в продлении визы объяснили ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказы выдавать визы российским корреспондентам.
Сама Рейнсфорд и представители «Би-би-си» в Москве не прокомментировали это решение.
Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе №1 в сентябре 2004 года.
После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.
В августе 2021 года Рейнсфорд приняла участие в «Большом разговоре с президентом» в Минске, где задала вопросы Александру Лукашенко о репрессиях, санкциях против Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследования протестующих.
Источник: tvrain.ru
12:26 13/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение