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Журналистка BBC задала вопрос Лукашенко о легитимности - ее высылают из России

Корреспонденту «Би-би-си» в Москве Саре Рейнсфорд отказались продлить российскую визу, она должна будет покинуть Россию до конца августа.

Об этом заявили в эфире «России 24», сообщает Bloomberg.

Сара Рейнсфорд. Фото: кадр из трансляции «Большого разговора с президентом»

Решение отказать журналистке в продлении визы объяснили ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказы выдавать визы российским корреспондентам. 

Сама Рейнсфорд и представители «Би-би-си» в Москве не прокомментировали это решение. 

Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе №1 в сентябре 2004 года. 

После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване. 

В августе 2021 года Рейнсфорд приняла участие в «Большом разговоре с президентом» в Минске, где задала вопросы Александру Лукашенко о репрессиях, санкциях против Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследования протестующих. 
Источник: tvrain.ru
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