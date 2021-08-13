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Словакия возмущена задержанием Лещени - заявляет о готовности к новым санкциям

Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против властей Беларуси, заявил в четверг вечером премьер-министр республики Эдуард Хегер, реагируя на задержание в Минске экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.

"Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление [на белорусские власти], чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям [против белорусских властей], - отметил премьер, чьи слова приводит отдел печати и информации аппарата правительства страны. - Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [политического режима] по отношению к своим гражданам".

Хегер призвал Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных. Белорусский политический режим он считает незаконным, так как результаты прошлогодних президентских выборов в этой стране, как утверждает премьер, были сфальсифицированы.

Официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерина Гарлинская ранее в четверг проинформировала ТАСС, что Лещеня был задержан правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков на территории Минска.
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