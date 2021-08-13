В середине июля следователь отказался изменить меру пресечения председателю Партии БНФ Григорию Костусеву, его из тюремной больницы его опять вернули в СИЗО КГБ.





"Он находится в СИЗО КГБ, но его по мере необходимости возят к медикам на обследование. Как он мне рассказал, к лучшим белорусским врачам", - сообщила Sputnik в пятницу адвокат Оленская.





По ее словам, Костусев чувствует себя плохо, постоянно жалуется на состояние здоровья, не может спать по ночам.





Как ранее сообщали в СМИ родственники оппозиционного политика, у него подозрение на онкологическое заболевание. По словам его дочери Екатерины, Костусев нуждается в срочной госпитализации и проведении биопсии.