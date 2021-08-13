Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил в четверг о том, что Пентагон немедленно отправил 3000 военнослужащих в международный аэропорт афганской столицы для эвакуации большей части сотрудников посольства США в Кабуле, поскольку боевики «Талибана» продолжают массированный захват территорий, контролируемых афганским правительством.





Первыми в Кабул прибудут три мотопехотных батальона, которые в настоящее время «находятся в зоне ответственности Центрального командования», сказал Джон Кирби.





По его словам, военные прибудут в международный аэропорт имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов.





Кирби добавил, что Пентагон также увеличит отправку в Афганистан военно-транспортных самолетов, чтобы помочь эвакуировать из страны сотрудников посольства и афганцев, которые имеют право на переезд в Соединенные Штаты.





Сейчас в Афганистане остаются 650 американских военнослужащих, чья основная функция заключается в защите дипломатов. Эвакуация сотрудников посольства началась менее чем за три недели до 31 августа – крайнего срока для вывода американских военных, обозначенного ранее президентом Джо Байденом.





Кирби сообщил, что еще одна сухопутная боевая группировка численностью до 4000 солдат будет размещена в Кувейте для поддержки операции в Афганистане. Кроме того, еще 1000 военнослужащих, которые будут содействовать эвакуации тысяч афганцев, работавших с американцами в качестве переводчиков, будут размещены в Катаре.





Представитель Пентагона подчеркнул, что это развертывание сил происходит в рамках «целенаправленной временной миссии», и не стал отвечать на вопросы о том, планируется ли использовать эти войска для борьбы с «Талибаном», и останутся ли военные в Афганистане после 31 августа.





Кирби подчеркнул, что военные будут вооружены и «будут способны любыми способами оказывать поддержку... сокращению» численности персонала дипмиссии в Афганистане.





«Мы считаем, что это разумный шаг, учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в Кабуле и вокруг него», - сказал он.





По словам Кирби, американские военные «не планируют и не обсуждают использование международного аэропорта имени Хамида Карзая в качестве базы для нанесения авиаударов в Афганистане».





Блинкен: США по-прежнему поддерживают политическое решение афганского конфликта

Госдепартамент в четверг вечером сообщил о телефонном разговоре между госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и президентом Афганистана Ашрафом Гани.





Как говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь и глава Пентагона подчеркнули, что «Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы во вложениях в безопасность и стабильность в Афганистане перед лицом насилия со стороны “Талибана”».





Госсекретарь Блинкен и министр Остин проинформировали Гани о том, что Соединенные Штаты сокращают присутствие гражданского персонала в Кабуле в свете изменившейся ситуации с безопасностью и ускоряют темпы выдачи специальных иммиграционных виз афганцам, которые сотрудничали с американскими военными.





Блинкен и Остин «подчеркнули, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в сфере безопасности с правительством Афганистана». Энтони Блинкен подтвердил, что США поддерживают политические способы решения конфликта.