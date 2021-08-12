







"Отмечается появление недоверия между государствами, отказ от транспарентности в военной деятельности и возникновение "гибридных действий", - заявил он в интервью госагентству БелТА.





На его взгляд, пишет interfax.by, формированию новых рисков и вызовов для национальной безопасности Республики Беларусь, а также трансформации уже известны способствуют геополитические изменения в регионе, экономические санкции, пандемия коронавируса и другие факторы.





"К сожалению, мы видим, что сокращается сотрудничество во всех сферах международных отношений. Обостряются ставшие уже хроническими "тлеющие" конфликты, ускоряется эрозия системы международного права, включая безопасность, торговлю и секторальное взаимодействие", - отметил Вольфович.





Он также обратил внимание на безусловное влияние на содержание белорусской внешней политики новых витков протекционизма и наращивания усилий всех геополитических игроков по повышению своей стратегической автономии.





Госсекретарь Совбеза пояснил: в экономической сфере ужесточаются существующие и появляются новые ограничительные барьеры во взаимной торговле, угрозы перспективам реализации совместных проектов с другими странами, приостановление транспортных потоков, массовый отток в другие страны белорусских специалистов высокой квалификации.





"Кроме того, отмечается обострение проблем обеспечения информационной безопасности. С использованием средств массовой информации и социальных сетей целенаправленно нагнетается обстановка. В этих условиях задача противодействия массированному информационному воздействию на население приобретает дополнительную актуальность", - сказал Вольфович.





По его мнению, современная ситуация также обнажает уязвимости перед использованием информационно-коммуникационных технологий для манипулирования информацией, доминирования или политического противостояния.





Особое внимание Вольфович уделил повышению военной активности вокруг Беларуси. "Увеличивается численность войск в сопредельных с Беларусью государствах, масштабность проводимых мероприятий их оперативной и боевой подготовки. Раскручивается гонка вооружений и повышается разведывательная активность наших западных "партнеров". Продолжается деградация механизмов контроля над вооружениями", - заявил он.







