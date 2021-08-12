



Алексей — белорусский боец, пишет Zerkalo.io, которого признали виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел за акцию протеста 10 августа прошлого года в Молодечно. Ему назначили два с половиной года колонии общего режима.





Андрей Соколовский — житель Гродно, которого осудили на 3 года колонии по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, Соколовский, находясь в сцепке, «оказал неповиновение сотрудникам ОМОНа и имел намерение причинить боль 11 потерпевшим силовикам».





Теперь в списке политзаключенных 631 человек.



