Белорусские правозащитники признали бойца Алексея Кудина политзаключенным
Белорусские правозащитники признали политзаключенными бойца Алексея Кудина и жителя Гродно Андрея Соколовского, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».
Алексей — белорусский боец, пишет Zerkalo.io, которого признали виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел за акцию протеста 10 августа прошлого года в Молодечно. Ему назначили два с половиной года колонии общего режима.
Андрей Соколовский — житель Гродно, которого осудили на 3 года колонии по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, Соколовский, находясь в сцепке, «оказал неповиновение сотрудникам ОМОНа и имел намерение причинить боль 11 потерпевшим силовикам».
Теперь в списке политзаключенных 631 человек.
20:27 12/08/2021
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