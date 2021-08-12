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«Талибан» заявил о захвате Кандагара

К исполнению обязанностей в Кандагаре приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа.


В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" объявило о захвате Кандагара – центра одноименной провинции и второго по величине города страны. Об этом стало известно в четверг, 12 августа.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, пишет korrespondent.net, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению.

Также опубликованы видеоматериалы, показывающие, что боевики находятся на центральных улицах Кандагара.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали события в Кандагаре. Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, то это будет уже 12 из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.

Ранее в четверг талибы сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции в центральном Афганистане, и Таринкота – столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.

Сейчас боевики штурмуют город Герат, центр одноименной провинции на западе страны. Основные силы обороняющихся во главе с бывшим губернатором региона Исмаилом Ханом находятся на западе Герата.
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