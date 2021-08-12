«У нас с Беларусью — Союзное государство»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Александра Лукашенко, который 9 августа рассказал, на каких условиях готов признать Крым российским. По словам Лукашенко, он это сделает, если то же сделает «последний российский олигарх» и начнет поставлять туда продукцию.