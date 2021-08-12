«У нас с Беларусью — Союзное государство»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Александра Лукашенко, который 9 августа рассказал, на каких условиях готов признать Крым российским. По словам Лукашенко, он это сделает, если то же сделает «последний российский олигарх» и начнет поставлять туда продукцию.
«У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.
По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — отметил глава МИД РФ, пишет НН.
16:02 12/08/2021
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