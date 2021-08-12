Это возможно лишь тогда, когда субъекты политики начнут смотреть в одну точку и увидят всю картину целиком, воспримут все происходящее как единое целое.





Философа и методолога Владимира Мацкевича подозревают в нарушении статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет).





4 августа обыски прошли у Владимира Мацкевича, общественного активиста Влада Величко, главы некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской, у социолога Оксаны Шелест. Влада Величко и Оксану Шелест тем же вечером освободили под подписку, а Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская содержатся в ИВС.





Все четверо – соратники, которых ранее объединял консорциум «ЕвроБеларусь». Правда, Влад Величко еще два года назад отошел от активной общественной деятельности в рамках консорциума.





Какую опасность представляет Владимир Мацкевич для власти? Почему философ отказался от эмиграции, хотя полностью осознавал все риски от нахождения в Беларуси?





Об этом Thinktanks.by побеседовал с супругой философа, членом общественного Болонского комитета, кандидатом педагогических наук, методологом Светланой Мацкевич.





- Очень долгое время спецслужбы не знали, что делать и с ЕвроБеларусью, и с Агентством гуманитарных технологий, и с «Летучим университетом». Их деятельность связана с именем Владимира Мацкевича и носит особую спецификацию, которая основана на заранее продуманных концепциях и является основанием для действий. Главное оснащение названных структур – это интеллект. А с интеллектом можно бороться лишь двумя способами: полной физической ликвидацией носителей интеллекта или же интеллектом такого же уровня. Силовики решили прибегнуть к тактике физического воздействия на носителей интеллекта. Можно человека убрать физически (Владимира посадили, его соратников отпустили, лишив возможности ретранслировать и говорить), но его идеи ведь остались. Как можно уничтожить идеи, тексты, которые накапливались с середины 90-ых годов, в условиях информационных технологий? – так или иначе они просачиваются.





Мышление глобально, но действия локальны. Главный вопрос сегодня – как сохранить и ретранслировать интеллектуальное наследие на те субъекты, которые способны и могут сейчас действовать. В условиях, когда Владимир Мацкевич находится в неволе, как нам, наследникам его интеллектуальной школы, реализовать задачу – запустить трансляцию его идей, которая порождает победные действия – действия борьбы с мракобесием, всем ужасом, в который погрузилась сегодня Беларусь.





Арест Владимира Мацкевича – своеобразный вызов, вызов всему интеллектуальному сообществу, причем не только и столько национальному. Это вызов не только национальной школе методологии, это вызов всему научному сообществу: и философам, и гуманитариям, и школе естественных наук. Сила интеллекта должна консолидировать всех ученых вне зависимости от специализации.





Недавно моя бывшая ученица спросила: вы, работающие в научных средах, видели, в какую сторону движется развитие событий, могли предсказать подобное развитие событий в августе 2020 года. Скажу честно, не все видели. Многие работали в рамках своей специализации, в рамках своего узкого предмета и считали это достаточным. До недавних пор я сама так работала в области педагогики. И только благодаря контактам с Владимиром Мацкевичем, благодаря его идеям у меня открылись глаза на политику. Нельзя быть специалистом в узкой области, не выходя за пределы своей предметности – нужно распредмечиваться и выходить на более широкое пространство мышления. Но для этого нужны и воля, и усилия, чтобы выйти на новый уровень профессионализма.





Сила в интеллекте, конструкциях и деятельностных схемах, которые могут быть реально воплощены в жизни в конкретных условиях. Методология организует мышление, чтобы потом продвигалась деятельность. Чтобы ввязываться в деятельность и побеждать, у нас есть все - все направления, которые могут повлиять на масштабные коллективные действия. Может быть, они не совсем стыкуются с международными школами, но для локальной работы в нашем регионе (постсоветских странах и конкретно в Беларуси), есть все для эффективной деятельности. Распредмечивание (выход за рамки своего узкого предмета на более широкий уровень), широкий порядок мышления помогает разрабатывать концепции, помогает справиться с ситуацией революции, с ситуацией перемен.





Наличие интеллектуального субъекта в лице Владимира Мацкевича принципиально отличает белорусскую ситуацию от событий в Украине, от России и других постсоветских стран. Есть интеллектуальная оснащенность, и весь вопрос заключается в том, чтобы этот интеллектуальный багаж был признан и применен. Где не работает интеллект, там вступают в силу инстинкты и грубая сила.





- Владимир Мацкевич осознавал угрозы и риски дальнейшего пребывания в Беларуси. Незадолго до задержания он побывал в Грузии, но несмотря на все угрозы вернулся домой. Что им двигало?





- Моя первейшая задача состояла в заботе о физическом благополучии. Для Владимира Мацкевича, методолога, философа, автора программы «Как думать Беларусь», его идеи важнее, чем собственное физическое состояние. Если можно так выразиться, он давно существует не в реальном мире, а в виртуальном. Он четко понимает, как следует действовать в условиях современной Беларуси. Он достаточно активно контактировал с политиками, пытаясь донести до них свои идеи, но сталкивался с непониманием, с унижением, с принижением и даже давлением. Как оказалось, Владимиру Мацкевичу не удалось пробить стену непонимания. А когда идеи и концепции перестают влиять на жизнь, тогда философ «умирает».





Арест Владимира Мацкевича – это крик, акт, действие, направленное не на режим, не на Лукашенко, а на ближайшее окружение, которое должно остановиться, задуматься, начать консолидацию. Иначе – фатализм. Ну сколько уже можно наступать на одни и те же грабли?





Как жена, я пыталась поговорить с ним. Но Владимир ответил лаконично: если мои идеи не принимают, то мне пора умирать.





- Каковы перспективы у этой истории?





- Мацкевич будет сидеть, пока ситуация в Беларуси не начнет меняться, пока мы не начнем побеждать. Нынешний кризис естественным образом, сам собой, не разрешится. Внутренний конфликт разрешится тогда, когда мы, но без Мацкевича, начнем использовать и применять его интеллектуальный багаж.





Где может быть применено интеллектуальное наследие в плане политических технологий? В разработке стратегий, в технологиях работы в коллективных масштабах. Все сценарии Владимир Мацкевич уже озвучивал. Кажется, все офигевают (простите за выражение) от того масштаба задач, который предстоит реализовать. Никакой лидер в отдельности не в состоянии потянуть весь багаж проблем, который стоит перед обществом. Это возможно лишь тогда, когда субъекты политики начнут смотреть в одну точку и увидят всю картину целиком, воспримут все происходящее как единое целое. Решив главную задачу, только тогда можно разбегаться по своим норкам и строить свой дом.





Владимир Мацкевич сидит от отчаянья. Его последний пост в фейсбуке о том, что произошло сращивание старой и новой оппозиции, которая будет применять в своей деятельности старые шаблоны – изначально проигрышные. Думаю, политики не до конца понимают действия Мацкевича, их интерпретация идей Владимира просто ужасает. У него, как мне кажется, остался небольшой выбор: садиться в тюрьму и выжидать, когда оппозиция начнет считывать его ходы, или самому становиться на уровень политического субъекта. Но для политического лидера у него не хватает многих составляющих. Да у него и нет таких амбиций.



