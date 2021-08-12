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Арабские СМИ: иракские мигранты стали жертвами политики Лукашенко

Иракские мигранты стали жертвой политики Александра Лукашенко.

Мигранты в Национальном аэропорту "Минск" / Еврорадио​

"Политика Лукашенко по насыщению Европы иракскими мигрантами с целью оказания давления создала трагическую реальность для тех, кто сегодня оказался в Литве без какого-либо общественного сочувствия. Те, кого привезли из Ирака в Минск, а затем на литовскую границу, мечтали оказаться в Европе. Но сегодня они сталкиваются с реальностью, которая отличается от обещаний легкого доступа в страны Европейского союза", — пишет арабское издание alaraby.co.uk..

За последние три-четыре месяца из Беларуси в Литву отправилось огромное количество мигрантов из Ирака и других стран, передает Еврорадио. Литовские власти (а следом и Евросоюз) оценили эти действия как акт гибридной агрессии со стороны официального Минска. В результате литовские пограничники стали отправлять мигрантов обратно в Беларусь, применяя физическое и психологическое давление. После этого Ирак отменил авиарейсы в Минск и стал только вывозить своих граждан.
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