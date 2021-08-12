В настоящий момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.





Татьяна Короткевич, сообщает Задержание Дмитриева подтвердила, сообщает vybory_smotri





Напомним, на президентских выборах 2020 года Андрей Дмитриев был одним из кандидатов.







