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Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards

Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards. Обычно их присуждают журналистам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.

Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards

Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская, портал Tut.by и Белорусская ассоциация журналистов, сообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).
 
"Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры", - заявили в жюри.
Источник: dw_belarus
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