Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards
Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards. Обычно их присуждают журналистам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.
Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская, портал Tut.by и Белорусская ассоциация журналистов, сообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).
"Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры", - заявили в жюри.
Источник: dw_belarus
12:21 12/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение