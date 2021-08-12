Николаю Статкевичу - 65 лет
Сегодня Николаю Статкевичу исполняется 65 лет. Однако он встречает день рождения за решеткой.
архивное фото
Статкевича задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на Комаровку на предвыборный пикет.
С 23 июня Николая Статкевича судят в гомельском СИЗО-3 вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Дмитрием Поповым, Артемом Сакавым и Владимиром Цыгановичем.
Их обвиняют в»организации беспорядков в Беларуси в период подготовки и проведения президентских выборов 2020 года».
Источник: nashaniva.com
11:53 12/08/2021
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