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Бывший посол Игорь Лещеня - в тюрьме на Окрестина

Лещеня в августе 2020 года ушел в отставку из-за несогласия с репрессиями Лукашенко против народа.


Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, у которого 11 августа силовики провели обыск, нашелся в изоляторе на Окрестина. Соответствующую информацию подтвердили волонтеры, получившие список находящихся в изоляторе людей.

Какое дело против Лещени начали и по какой причине задержали, официально не сообщается.

Игорь Лещеня до недавнего времени был послом Республики Беларусь в Словакии (ранее — в Египте, Израиле). Его дипломатический стаж - 30 лет. Имеет семью и троих детей. Он стал первым белорусским послом, кто 15 августа публично заявил о солидарности с мирными протестующими. И потом вернулся в Беларусь.

Позже Лещеня возглавил гражданскую инициативу «Сход» — цифровую диалоговую платформу народных представителей, которая имеет целью, среди прочего, содействовать решению политического кризиса в стране.

Через некоторое время Лещеня ушел. 

11 августа силовики начали массово приходить к делегатам "Схода". Скорее всего, обыск в доме Лещени в Жодино также был связан с этим. Всего прошли обыски у 11 человек, часть отпустили под подписку о неразглашении.
Источник: svaboda.org
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