



Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, у которого 11 августа силовики провели обыск, нашелся в изоляторе на Окрестина. Соответствующую информацию подтвердили волонтеры, получившие список находящихся в изоляторе людей.





Какое дело против Лещени начали и по какой причине задержали, официально не сообщается.





Игорь Лещеня до недавнего времени был послом Республики Беларусь в Словакии (ранее — в Египте, Израиле). Его дипломатический стаж - 30 лет. Имеет семью и троих детей. Он стал первым белорусским послом, кто 15 августа публично заявил о солидарности с мирными протестующими. И потом вернулся в Беларусь.





Позже Лещеня возглавил гражданскую инициативу «Сход» — цифровую диалоговую платформу народных представителей, которая имеет целью, среди прочего, содействовать решению политического кризиса в стране.





Через некоторое время Лещеня ушел.





11 августа силовики начали массово приходить к делегатам "Схода". Скорее всего, обыск в доме Лещени в Жодино также был связан с этим. Всего прошли обыски у 11 человек, часть отпустили под подписку о неразглашении.