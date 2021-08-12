Это произошло вблизи города Кундуз — административного центра одноименной провинции.









Отмечается, что речь идет о сотнях афганских военных. По информации двух офицеров вооруженных сил Афганистана, армейский корпус несколько дней удерживал военную базу в окрестностях Кундуза вблизи аэропорта, но затем была объявлена капитуляция.





Тем, кто сдался, талибы предложили защиту при условии, что военные не будут оставлять провинцию Кундуз.





По словам члена провинциального совета Кундуза Заргуль Алем, местные старейшины попросили их сдаться талибам.





«Я не знаю, почему командиры не собрали свои войска и не бились до последней капли крови, со всем их оружием, ресурсами и амуницией, которая у них была в аэропорту и в армейском корпусе», - сказала она.





Ранее отмечалось, что боевики из движения Талибан уже установили контроль над 65% территории Афганистана . В Кабул они планируют войти в последнюю очередь.





В свою очередь, талибы заявляли, что под их контролем находится более 80% территории страны. В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведчиков в США сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан через полгода-год после того, как армия США покинет страну. Вашингтон начал вывод войск из Афганистана 25 апреля.