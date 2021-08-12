



"Суть заключается в готовности Москвы содействовать смене режима в Минске за геополитические гарантии сохранения Беларуси в российской сфере влияния со стороны нового демократического руководства . Так как Москва слезам и словам не верит, то в качестве таковых выступает постоянное военное присутствие Вооружённых сил РФ на территории Беларуси, - пишет Сивицкий.





- Эти настроения в Кремле хорошо иллюстрирует статья Фёдора Лукьянова "Что надо делать Москве, чтобы привязанность к ней Беларуси не зависела от Лукашенко".





В частности, она исходит из и содержит следующие положения:





• Ситуация в Беларуси и вокруг этой страны напоминает идеальный пат;





• Силовая победа Лукашенко над протестами означает не окончание кризиса, а лишь то, что он сохранил власть.





• Лукашенко не способен предложить населению хоть какую-то перспективу на будущее, или "образ будущего", кроме как образа несменяемого президента, клянущегося никогда не отдать власть «мерзавцам». В этом и заключаются глубинные причины белорусского кризиса, а не в кознях Запада.





• Западные санкции только закрепляют Беларусь в статусе дотационного субъекта Российской Федерации.





• Россия играть в бесконечные переговоры об интеграции больше не расположена.

• Ресурсов для самостоятельного развития у Беларуси не было и раньше – ныне им тем более неоткуда взяться.





• Экономический аншлюс через углубление интеграции в рамках Союзного государства", или тесная экономическая связь, – не гарантия политической лояльности, иногда даже наоборот.





• Примеры реального влияния России связаны с теми точками, где расположены её военные базы – от Кыргызстана и Таджикистана до Армении и Сирии.





• Для Кремля держать «внешний контур», то есть задавать рамки для политики страны – важного соседа, отдав всю внутреннюю деятельность на откуп самим народам и их пониманию демократии, – неплохая альтернатива интеграции или объединению.





• Поэтому реализация "армянской модели" для решения белорусского кризиса может быть приемлемой опцией для Кремля. При этом речь идёт не только о стремлении Москвы создать военные базы в Беларуси, но и готовности принудить своего союзника (режим Лукашенко) к капитуляции перед внешними и внутренними оппонентами, как это было в случае с принуждением Армении к поражению перед Азербайджаном и Турцией.





Отсюда вытекает ещё одно требование - результаты ее применения должны быть легитимными в глазах внешних акторов, что предполагает заключение определённой сделки с ними. Мы полагаем, что эта сделка уже была заключена со странами Запада, включая США.





• Эта модель предполагает смену режима со стороны Кремля в Минске в обмен на гарантии сохранения Беларуси в российской геополитической орбите со стороны нового демократического руководства, что предполагает развертывание российских военных баз и углубление военной интеграции по армянском варианту (переподчинение Региональной группировки войск ОСК "Запад").





Следует также добавить, что "армянская модель" является приемлемой и для Запада в качестве решения белорусского кризиса.





Она не может быть реализована в отношениях с Беларусью в нынешних условиях без изменения политического статус-кво в Минске, так как спровоцирует введение новых санкций против России за подрыв независимости и суверенитета Беларуси (не забываем про Акт Конгресса США о правах человека, демократии и суверенитете Беларуси 2020 г.). А Москва не собирается подставляться под новые санкции из-за своего союзника.





Таким образом, Москва посылает сигнал и белорусской оппозиции, и международному сообществу, о готовности искать выход из патовой ситуации вокруг белорусского кризиса", - заключает Сивицкий.