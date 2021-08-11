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Среди них — экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня и ответственный секретарь партии «БХД» Денис Садовский. Часть людей отпустили после допросов — рассказываем, что известно на данный момент.





Как рассказали родственники Игоря Лещени, пишет Zerkalo.io, у него дома в Жодино прошел обыск, после которого экс-посла увезли силовики. До сих пор о том, где точно находится Лещеня, близкие не знают. Предполагают, что его увезли в КГБ на допрос или задержали, и он находится в СИЗО КГБ.





Обыски также прошли еще примерно у 20 делегатов «Схода». По данным правозащитников, 11 человек после допросов отпустили. Это Владимир Мельник, Максим Жуков, Алексей Адамович, Алексей Плавинский, Сергей Ванинский, Алексей Деревяго, Наталья Абрашина-Жадаева, Радислав Фетисов, Василий Лопатин, Игорь Новик.





Также после допроса отпустили ранее задержанного ответственного секретаря «БХД» Дениса Садовского. Сейчас он под подпиской о неразглашении. Об этом у себя в Facebook рассказала его жена Татьяна Усинович. Дома у политика также прошел обыск.





Доктор физико-математических наук, профессор и делегат «Схода» Наталья Абрашина-Жадаева написала в Facebook, что проходит свидетелем «по факту некоторых (6−8) статей УК». Беседу с профессором проводили в КГБ. Сейчас она под подпиской о неразглашении.





На связь не выходят делегаты «Схода» Алексей Блажевич и Евгений Протасеня.





Пока нет информации о ранее задержанных делегатах Елене Радаман, Юрии Писарчуке, Владимире Королеве, Алексее Богушевиче, Иване Белецким, Елене Потапович, Павле Якуте, Ольги Казанович, Александре Малышевой.





Также неизвестно местонахождение делегата «Схода» Николая Стрехи.





Правозащитники предполагают, что он задержан, так как его телеграм-канал захвачен. Там появилась госсимволика и текст о том, что автор «осознал, что в оппозиции нет настоящего лидера и мы все ошибались в своих убеждениях».





«Сход» — это виртуальная платформа, где можно выдвигать своих представителей, а также их избирать. Планируется, что представители со всей страны — 328 человек — смогут отстаивать интересы своих избирателей и участвовать в национальном диалоге. На платформе территория страны разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты в делегаты заполняют анкеты и выдвигаются от своих участков. Голосование происходит при помощи чат-бота.



