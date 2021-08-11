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Швейцария поддержала секторальные экономические санкции против властей Беларуси

Швейцария поддержала секторальные экономические санкции ЕС против Беларуси.

Фото: pixabay.com​

Они были приняты в июне после посадки в Минске пассажирского самолёта Ryanair. Под них попали нефтепереработка, экспорт калийных удобрений, банковская сфера, табачный бизнес и технологии видеонаблюдения, "Белаэронавигация".

Решение о присоединении к этим санкциям принял Федеральный совет Швейцарии, передает Еврорадио. Оно начало действовать 11 августа.

Швейцария "глубоко обеспокоена неуклонным ухудшением ситуации с правами человека" в нашей стране и "отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом". Власти Швейцарии призывают официальный Минск выполнять свои международные обязательства в области прав человека, освободить политзаключённых и произвольно задержанных лиц, расследовать случаи пыток или жестокого обращения с задержанными со стороны силовиков.

В начале июля Швейцария присоединилась к 4-му пакету санкций ЕС против властей Беларуси.

В Беларуси до сих пор за решёткой находится гражданка Швейцарии Наталья Херше. Она осуждена на два года колонии за то, что сорвала балаклаву с силовика во время Женского марша в Минске осенью 2020-го. Херше признана политзаключённой.
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