Минюст лишил лицензий еще троих адвокатов
Минюст Беларуси лишил лицензий ещё нескольких адвокатов. Это Ольга Карпушонок, Евгений Маслов и Юлия Князь. У них чиновники выявили "недостаточную квалификацию".
Маслов защищал политзаключённого Николая Дедка. Одним из подзащитных Корпушонок был ещё один политзаключённый — Андрей Александров.
Кроме того, передает Еврорадио, квалификационная комиссия решила, что адвоката Дмитрия Лаевского, которого исключили из Минской коллегии адвокатов, всё же нужно лишить лицензии "за систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством".
Как сообщало Еврорадио, 21 июля было прекращено действие лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, который защищал многих политзаключённых.
20:09 11/08/2021
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