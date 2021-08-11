



Маслов защищал политзаключённого Николая Дедка. Одним из подзащитных Корпушонок был ещё один политзаключённый — Андрей Александров.





Кроме того, передает Еврорадио, квалификационная комиссия решила, что адвоката Дмитрия Лаевского, которого исключили из Минской коллегии адвокатов, всё же нужно лишить лицензии "за систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством".





Как сообщало Еврорадио, 21 июля было прекращено действие лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, который защищал многих политзаключённых.