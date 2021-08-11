О чём свидетельствует такая агрессивность Лукашенко? Проанализировать “Большой разговор” Еврорадио пытается с профессором-психологом Владимиром Янчуком.





Получилось ли у Лукашенко сделать “Большой разговор” знаковым?





“Конечно, нет. Там были только избранные, только допущенные. Если была бы победа, я бы встречался со всеми, потому что не боюсь никого: вот она победа, вот он результат. А когда я встречаюсь за забором, значит, у меня нет уверенности в том, что искомое достигнуто”, — пытается на себя примерить мышление Лукашенко Янчук.





А какой вообще был посыл этой встречи?





“Посыл очень простой — убедить себя, попытаться сказать, что всё нормально, что всё старое восстановлено. В принципе, ничего нового, никаких оснований для вступления в диалог и для нормализации отношений в том самом обществе, к которому это всё было адресовано.





Более того, у меня создалось впечатление, что это был спич даже не к условным сторонникам, а для локальной их части. Новых идей там нет, неких представлений о перспективах нет. Одни достаточно общие рассуждения, повторяющиеся из раза в раз, о собственном субъективном видении проблемы”.













Убедил ли Лукашенко аудиторию в том, что всё под контролем?





“Аудитория ждала каких-то интриг, каких-то заявлений, но ничего так и не получила. И насколько я понимаю, аудитория растерялась ещё больше.





Звучало “скоро” про собственный уход, но это “скоро” мы уже слышим давно. Да и сколько это — “скоро”? Это понятие относительное. “Скоро” — это годы, “скоро” — это месяцы, или “скоро” — это дни?”





Агрессивная риторика Лукашенко — это способ накрутки аудитории?





“Да сколько уже можно эту аудиторию накручивать? Это такой стиль общения, и он уже не впервые такой: “Я — сильный, я не боюсь”.





Как психолог, я его прекрасно понимаю: чем чаще человек говорит, что он сильный и не боится, тем больше эти утверждения вызывают вопросы”, — утверждает Янчук.





С точки зрения психолога, что значат агрессивные слова Лукашенко?





“Это говорит о внутренней культуре и воспитанности. Этика взаимоотношений аудитории требует соответствующих правил общения, а для этого есть очень хороший термин — хамство.





Лично у меня это вызывает крайне негативное отношение, когда мне, например, тыкают без оснований, когда со мной панибратствуют без оснований.





Насколько я понимаю, глава государства должен с уважением относиться к народу, которым он хочет управлять. Без этого уважения никогда не будет диалога”.





Получается, что грубость Лукашенко уже не нравится белорусам. Что поменялось?





“Всё просто: уход от народа. Если раньше это были встречи с живым человеком, то сегодня этого нет. Сейчас “Батьки” нет, теперь это фигура, которая очень высоко, очень далеко, которая вообще отстранена от людей”.





В каком состоянии сейчас находится белорусское общество? Белорусов удалось запугать?





"На мой взгляд, результат абсолютно противоположный. Если раньше эти публичные шествия способствовали психологическому выплеску — вышли, походили, поскандировали, — то сейчас это всё продолжается внутри.





И это внутреннее напряжение нарастает. Всякие попытки изолировать лидеров общественного мнения, ограничить информационное пространство, попытки вернуть мир в старое приводят к контрэффекту".





Из страны выталкивают образованных людей, в вузы недобор. К чему это приведёт?





“Общество должно осознавать, что не будет интеллектуальной элиты — не будет развития. Не будет людей думающих — будут всё время грабли. И самое печальное: не будет завтра. Пропагандистская машина вещает одно, а это — индикатор обратного: общество не верит и уезжает”, — предупреждает профессор Владимир Янчук.