Польша усиливает охрану границы с Беларусью из-за резкого роста нелегальной миграции
На фоне роста числа нелегальных мигрантов Польша приняла решение усилить охрану границы с Беларусью.
Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, сообщает s13.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось. В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью», — сказал Мюллер.
На вопрос, есть ли у Польши планы по строительству забора вдоль границы, Мюллер затруднился ответить: «Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято».
В этом году польские пограничники задержали 871 мигранта, незаконно пересекших белорусско-польскую границу, что в семь с лишним раз больше, чем за весь 2020 год (тогда были задержаны 122 мигранта).
Раньше другие соседи Беларуси — Литва и Латвия объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси.
17:52 11/08/2021
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