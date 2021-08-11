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В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По версии следствия, сотрудник британского посольства Дэвид С. минимум один раз передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки.


В восточногерманском Потсдаме правоохранителями задержан гражданин Великобритании Дэвид С., которого подозревают в  работе на российскую спецслужбу . Такое сообщение в среду, 11 августа, пишет DW, опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Германии.

По уточненным данным, мужчину задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которые и проводят расследование. На работе и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.

При сотрудничестве немецких и британских правоохранителей
"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

В соответствии с версией следствия, до задержания Дэвид С. был нанятым на месте сотрудником посольства Великобритании в Берлине и "по меньшей мере в одном случае передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки". В обмен за передачу информации он получил деньги наличными. Сумма пока неизвестна.

Задержание Дэвида С. стало результатом совместной работы немецких и британских правоохранителей. 11 августа подозреваемый предстанет перед следственным судьей Верховного федерального суда.

Как заявило министерство иностранных дел ФРГ, им очень серьезно воспринят тот факт, что в Германии открыто дело на британца, подозреваемого в  шпионаже в пользу России.  Шпионаж в ущерб союзным государствам на территории Германии неприемлем, подчеркнул официальный представитель МИД ФРГ и указал, что во внешнеполитическом ведомстве будут внимательно следить за тем, как ведется расследование по данному делу.

Российские власти пока не дали комментариев по данному поводу.
Источник: Наталия Королева
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