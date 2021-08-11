Дипломат, бывший министр культуры Павел Латушко в августе возглавлял Купаловский театр. Ни один работник при нем не был уволен за позицию, а сам Павел сейчас возглавляет Народное антикризисное управление. В годовщину кровавых событий " Наша Нива " поговорила с Латушко о прошлом и будущем.





"Наша Нива": когда начинался 2020-й, вы были чиновником. Ожидали ли, что так повернется судьба?





- Думаю, никто не мог предсказать события августа. Но в воздухе было ощущение, что посыл к изменениям существует. Я почувствовал это, еще когда вернулся в Беларусь после посольской каденции.





А относительно того, чем жил... я был директором Купаловского театра, мы готовились к столетию театра, думал я о жизненной: как поднять зарплаты, вернуть международную гастрольную деятельность, развиваться.





"Наша Нива": были ли планы вернуться в систему МИД?





- Они существовали, это обсуждалось с Макеем и администрацией Лукашенко. Еще на День Независимости, перед концертом, мне было сказано, что после выборов мне будут предлагать должность посла. Но эти обещания не сработали бы, даже если бы я на момент событий августа был послом, я бы поступил как некоторые мои другие коллеги-выступил с протестом.





"Наша Нива": а вы все же всю жизнь в этой системе жили с «протестом», или это вас резко перемкнуло?





- За меня лучше ответят те, кто меня знал. Но скажу так, на посту министра культуры я был единственным членом правительства, который использовал белорусский язык. Хотя меня сильно от этого отговаривали. Радьков, заместитель главы администрации, говорил мне, что я имею право говорить по-белорусски только после того, как Лукашенко заговорит. У меня спрашивали, почему я с журналистами государственными говорю по-белорусски: "Они же не поймут!»





Я горжусь тем, что снял с поста руководителя Национальной киностудии уже покойного Владимира Заметалина. Я не мог этого делать без согласования с Лукашенко, так как он назначает человека на эту должность, но я сделал. Человек, который мне персонально говорил, что "такого языка не существует, народа не существует", человек, курировавший фальсификации выборов и многое другое, вредное, не мог работать в культуре.





Я дважды подавал в отставку, когда меня просили идти на цензуру. Так, Макей во время одной из премий сказал мне, что я должен убрать Светлану Зеленковскую с роли ведущей, так как она поддерживает неправильные контакты. Я сказал, что лучше напишу заявление, и отстоял его. Я всегда был такой. Естественно, в августе меня просто разорвало от происходящего.





"Наша Нива": переступить через себя и выйти на улицу - что в этом для чиновника самое тяжелое?





- Я не делал шаг в бездну. Я наконец освободился, сделал шаг, который ждал очень долго, о котором тихонько мечтал с друзьями. Да и в театре это все началось задолго. Значительные работники подписывали письма против ареста Бабарико, выходили на акцию против интеграции с Россией.





"Наша Нива": А как это все в театре разворачивалось изнутри? Поясните свой образец поведения, как руководитель не стал заниматься репрессиями.





- Было ясно, что купаловцы не минуют ситуацию на улицах, не будут отсиживаться в гримерках. Когда люди начали выходить на акции, ко мне приходили кураторы из КГБ, СБП, ОАЦ, Минкульта. Зачем? Чтобы я остановил это « " большой риск, что театр взбунтуется! Посмотрите, сколько ваших было на митинге к 100-летию БНР?». Я говорил, что артист — свободный человек. Мне ответ « " не можете совладать сами, вызывайте милицию!»





Как представил, что я звоню в милицию и они арестовывают купаловцев.... Конечно, никакой милиции я не вызвал, а стал готовиться к критическому моменту в своей карьере.





Мне звонит министр Бондарь, говорит, " У вас там создается стачечный комитет, противодействуйте». Я ему лгал, что да, конечно, юристы уже готовят обоснование, почему это незаконно. А сам пришел на общее собрание Стачки, у меня спросили, с кем я.я сказал: «Конечно я с вами».





Когда Бондарь звонил и просил снять национальный бело-красно-белый флаг из театра, я говорил:»Конечно, конечно". В это же время сказал купаловцам, что планируют прислать вышку. Мне перезванивает Бондарь: "Ну что, сняли?"Я говорю, Да нет, его артисты охраняют - я же с ними в драку не полезу. Как-то так.





"Наша Нива": вы же, пожалуй, обсуждали августовскую ситуацию с бывшими коллегами, чиновниками? Как август им виделся? Были ли такие, кто народ поддержал, а потом сдал назад?





- Еще за пару месяцев с одной выдающейся фигурой МИД мы обсуждали, что что-то будет, и тот говорил, что вот, мол, видно, к чему готовится Лукашенко, что сейчас не пройдет сценарий, что кого-то посадили, поторговались и выпустили. У меня были разговоры на высоком уровне в ОАЦ, мне даже предлагали читать им лекции, но я отказался. Офицеры говорили о неоднозначной атмосфере в обществе, что "наверху" не слышат, что общество изменилось, что власть теряет контроль.





В принципе, Лукашенко на одном совещании так и сказал, что «видит демотивацию» — чиновники его не слушают и не работают. Там, где раньше хватало грозного взгляда, сейчас не помогает удар кулаком по столу.





У многих умных людей в правительстве к Лукашенко было отношение негативное: они ничего не могли реализовать, а он снимал их, так как не воспринимал подходы. Но чиновники за это время так и не смогли объединиться.





И те, о ком вы спрашиваете, были. Я разговаривал с бывшими министрами, вице-премьерами, была с их стороны эмоциональная поддержка, я бы сказал, что подыгрывание, но тектонического сдвига не произошло.





"Наша Нива": согласен с мыслью, что родилась нация?





- Нет, это тезис Макея. Он не раз говорил публично, что белорусская нация проходит только становление: «что вы от нас хотите? Мы не закончили процесс формирования"» Я же говорю-белорусская нация формировалась на протяжении тысячелетия, мы прошли много веховых событий. И правда здесь только в том, что Лукашенко делал все, чтобы уничтожить нацию. И сейчас происходит возрождение. Это возрождение, которое обеспечит нам будущее, будущее государства, которое само определяет свою судьбу.





"Наша Нива": что не так с белорусами, которые пытают своих же, белорусов?





- Нигде нет в обществе единства. Кто-то готов действовать и говорить, не согласиться и молчать, а часть думает. Естественное разделение в обществе, он повсюду существует.





"Наша Нива": а как год пережила система?





- Ее мотивация на полу, система в итальянской забастовке-инициатив нет, веры, что при Лукашенко что-то изменится к лучшему, нет, веры, что будет победа лукашистов, нет. Промолчим о силовиках, но гражданские чиновники не хотят лезть в это, чтобы не отразилось на судьбе в будущем. Да, не все они сегодня готовы идти в открытую:» Мы боимся за себя, за свои семьи", — говорят они мне. Но их эффективность для Лукашенко-ноль! И я не верю, что белорусы будут ходить в одинаковых портках, кричать «Слава диктатору», и по расписанию рядом идти в столовую. Да это невозможно.





А сам он давно перестал работать, его рабочий день хорошо если четыре часа в день. Поездки в Эмираты, гулянки с друзьями, он решил что система будет сама по себе двигаться, а он будет мизинцем подкручивать, но история разрушила его планы.





Люди уже посмотрели, как живем мы, как живут другие. Мы отстали на десятилетия, так как этот человек нереформировочный, а вместе с ним и Беларусь. Белорусы не дадут жить этой системе.





"Наша Нива": белорусская культура сейчас уничтожается. Почему так вышло?





- Я написал документ Лукашенко под грифом «секретно", что если мы хотим, чтобы Беларусь развивалась, то построение идеологии на Второй мировой войне приведет к разрушению идеологии вообще, так как при всем уважении к этому периоду, молодежь это воспринимает иначе. Идеологию нужно строить на всех веховых периодах: от Туровского, Полоцкого княжества, ВКЛ, БНР, БССР, война, Беларусь. Я писал, что людей нужно повернуть к культуре повсюду, что нужно власть повернуть к культуре. Говорил, что председатель райисполкома должен ходить в театр, председатель облисполкома должен. Здесь я намекал на самого Лукашенко, который не ходил ни в театре, ни на концерты. Документ вернулся с резолюцией в духе: "Зачем мне это все"





"Наша Нива": что нас дальше ждет?





- Колебания от эйфории до безнадежности понятны. Мы год назад жили в идеалистическом понимании, что удастся изменить ситуацию, что диктатор уйдет, правда и справедливость восторжествует.





А теперь мы не можем понять, откуда в Беларуси взялись эти палачи, кто их воспитал. У нас ужас от действий системы. Но все причины недовольства, и старые и новые, они внутри людей, ничего же никуда не делось и не денется. Нас абсолютное большинство, которое в августе 2020-го не было готово на многое, и теперь вопрос, когда люди, несмотря на все риски потерпеть, выйдут. Надо поддерживать подъем и веру. Изменения происходят благодаря тем, кто идет впереди и действует, рискует. Таких людей надо поддерживать. Нам важно общество с лидерами-именно так,» лидерами " во множественном числе. Такое общество скорее придет к изменениям.





"Наша Нива": а как вы сам сейчас, на неожиданном виражи судьбы?





- И я, и мои коллеги, поставили жизнь на паузу, понимаете, что это такое? Никто не женится, никто не рожает детей. Мы работаем, делаем, что можем, хочется делать больше, чтобы навалиться еще раз и довести до конца то, о чем мы все мечтаем.



