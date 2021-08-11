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В Минске задержали секретаря партии БХД Дениса Садовского. Силовики пришли и к делегатам "Схода"

В Минске был задержан секретарь партии БХД Денис Садовский. Об этом в Facebook сообщила его жена.

Также по информации читателей портала Zerkalo.io, с обысками пришли к делегатам виртуальной платформы «Сход».

«Сення раніцай інтэлегентныя людзі падыйшлі да Дзяніса Садоўскага, суправадзілі яго разам з дачкой да бальніцы на аналізы і назад. Сувязь з ім знікла. Віялета паднялася дадому адна, машына стаіць каля дома», — написала в Facebook жена Дениса Садовского Татьяна Усинович.

Денис Садовский — ответственный секретарь партии БХД («Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя»), журналист, член Белорусская ассоциация журналистов.

Также с обыском пришли к делегатам «Схода» — Елене Радаман, Юрию Писарчуку (Брест), Владимиру Королеву, Алексею Богушевичу. В Витебске делегата «Схода», Максима Жукова забрали в Следственный комитет.

Есть информация, что силовики пришли и к минчанину Ивану Белецкому. Он также является делегатом «Схода».

«Сход» — это виртуальная платформа, где можно выдвигать своих представителей, а также их избирать. Планируется, что представители со всей страны — 328 человек — смогут отстаивать интересы своих избирателей и участвовать в национальном диалоге. На платформе территория страны разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты в делегаты заполняют анкеты и выдвигаются от своих участков. Голосование происходит при помощи чат-бота.
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