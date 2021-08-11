Среди документов — карта минных полей предместья Триполи, позывные участников боёв в Ливии, расположение позиций противоборствующих сил. Документы изучил британский телеканал Би-би-си.





Один из источников канала передал в распоряжение редакции планшетный компьютер, найденный в зоне боёв на западе Ливии. В памяти планшета были обнаружены десятки файлов, доказывающих участие российских наёмников в боевых действиях в стране.





Предположительно, планшет весной 2020 года был забыт российским наёмником армии одного из участников гражданской войны в республике — командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.





По словам одного из бывших бойцов Вагнера, с которым удалось связаться Би-би-си, в Ливии постоянно находились до тысячи бойцов частной военной компании.





Большая их часть могла быть выведена из зоны конфликта после подписания перемирия между участниками гражданской войны. Одним из условий мира был вывод иностранных бойцов, воевавших за основные стороны конфликта.





Би-би-си, удалось идентифицировать одного из бойцов, упомянутых в планшете. Им мог оказаться 36-летний российский гражданин Фёдор Метёлкин, предположительно, воевавший в составе группы Вагнера в Донбассе.





Одна из пометок на карте из планшета указывает, что в зоне боёв в Ливии находилась база "Троя", так же называлось одно из подразделений российских сепаратистов в Донецкой области Украины. "Командировки" в другие зоны конфликтов после Донбасса — обычная практика для ЧВК Вагнера, отмечает Би-би-си.





Помимо планшета редакция Би-би-си получила 10-страничную заявку на получение вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. Этот список передал журналистом источник в ливийской разведке, занимающийся изучением операций "Вагнера" в Ливии. Документ, предположительно, попал в руки ливийцами в ходе боев на юге Триполи.





В тексте, адресованном "генеральному директору" и "командиру бригады", запрашиваются средства связи, боеприпасы, и современные виды вооружения, производящиеся в России. В том числе — противотанковые ракетные комплексы, бесшумные автоматы “Вал”, бесшумные пистолеты и танк Т-72.





Кроме того, в распоряжении Би-би-си есть заявка на восполнение повреждённой техники "Вагнера" в Мозамбике. Там, согласно ряду сообщений, российские наёмники сражаются на стороне правительственных войск против повстанцев и боевиков запрещённого в России "Исламского государства". На этом документе стоит подпись самого Вагнера.





Документ обращается к российской компании "Евро Полис", занимавшейся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Многочисленные журналистские расследования связывали её с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого частно называют владельцем ЧВК "Вагнер". Он же был единственным гражданским лицом, который присутствовал на встрече министра обороны Сергея Шойгу с Хафтаром в ноябре 2018 года.





В общении с Би-би-си бизнесмен вновь отверг свою связь с "Евро Полисом" и ЧВК. Российский МИД в комментарии каналу заявил, что тема уже неоднократно комментировалась ведомством и ему нечего добавить к предыдущим комментариям. Ранее МИД заявлял, что Москва "всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии".