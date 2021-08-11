Все дальше и дальше: Лукашенко поручил представить ему проект изменений в Конституцию до 1 сентября
Предыдущий срок был - до 1 августа
Проект изменений в Конституцию "доработают" и до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Такое заявление сделал 11 августа председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства", – цитирует Миклашевича БелТА.
11:59 11/08/2021
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