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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: Набирает обороты новый сверхкризис

Политолог Павел Усов - о том, как ситуация в Афганистане может отразиться на Беларуси.

"Набирает обороты новый сверхкризис. Талибы продолжают наступление, захватывая все новые и новы провинции Афганистана. За три дня они захватили шесть городов.

Мир получит очередной failed-statе и «исламское государство» покроя ИГИЛ. После двадцати лет войны вряд ли эти ребята будут хотеть мира, мира в западном понимании.

Что это означает для Беларуси? В некотором смысле повторяется ситуация с 2001 года. Но нынешний афганский кризис будет более масштабным. 

В лучшем случае, Афганистан ждет новый виток гражданской войны и внутреннего террора, в худшем – усиление террора выйдет на международный уровень и станет угрозой #1 для Запада.

По сравнению с этим проблема Беларуси будет ничтожной", - считает доктор политологии Павел Усов
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