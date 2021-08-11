Мнение: Набирает обороты новый сверхкризис
Политолог Павел Усов - о том, как ситуация в Афганистане может отразиться на Беларуси.
"Набирает обороты новый сверхкризис. Талибы продолжают наступление, захватывая все новые и новы провинции Афганистана. За три дня они захватили шесть городов.
Мир получит очередной failed-statе и «исламское государство» покроя ИГИЛ. После двадцати лет войны вряд ли эти ребята будут хотеть мира, мира в западном понимании.
Что это означает для Беларуси? В некотором смысле повторяется ситуация с 2001 года. Но нынешний афганский кризис будет более масштабным.
В лучшем случае, Афганистан ждет новый виток гражданской войны и внутреннего террора, в худшем – усиление террора выйдет на международный уровень и станет угрозой #1 для Запада.
По сравнению с этим проблема Беларуси будет ничтожной", - считает доктор политологии Павел Усов
10:51 11/08/2021
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