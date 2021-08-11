"Набирает обороты новый сверхкризис. Талибы продолжают наступление, захватывая все новые и новы провинции Афганистана. За три дня они захватили шесть городов.





Мир получит очередной failed-statе и «исламское государство» покроя ИГИЛ. После двадцати лет войны вряд ли эти ребята будут хотеть мира, мира в западном понимании.





Что это означает для Беларуси? В некотором смысле повторяется ситуация с 2001 года. Но нынешний афганский кризис будет более масштабным.





В лучшем случае, Афганистан ждет новый виток гражданской войны и внутреннего террора, в худшем – усиление террора выйдет на международный уровень и станет угрозой #1 для Запада.





По сравнению с этим проблема Беларуси будет ничтожной", - считает доктор политологии Павел Усов







