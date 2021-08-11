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Десять полицейских пострадали в столкновениях во время акции протеста у сейма Литвы

26 человек задержаны

Во время беспорядков у литовского сейма пострадали 10 сотрудников полиции. Задержаны 26 человек. Столкновения продолжились и в темное время суток. Об этом в эфире LRT RADIO рассказал начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

Он сообщил, что беспорядки у Сейма были подавлены около двух часов ночи. Во время ночных стычек полицейских забрасывали не только камнями и бутылками, но и взрывчатыми веществами. Были это пиротехнические изделия или что посерьезнее, ответит следствие, отметил Гагас.

— Произошло два взрыва, при осмотре места происшествия сотрудники обнаружили неразорвавшиеся петарды, ранее в офицеров бросали пиротехнические изделия, — рассказал полицейский.

Он подтвердил, что среди задержанных были женщины, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего во время беспорядков задержали 26 человек. Досудебное расследование возбуждено в соответствии со статьей 283 (Беспорядки) УК Литовской Республики.

По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

— Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи, — сказал глава комиссариата.

Он также рассказал, что по последним данным пострадали 10 полицейских.

— На данный момент пострадали около 10 сотрудников полиции. В течение этого дня число пострадавших может увеличиться, так как утром сотрудники покинули службу и обратились в медпункт по поводу полученных травм, — сказал чиновник.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс рассказал Delfi, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями.

Сообщается, что и в среду утром у здания правительства дежурит полиция. В среду правительство будет решать вопрос принятия ограничений для людей без «паспорта возможностей». О том, что сегодня участники акции намерены собраться у здания правительства, вчера заявляли на митинге, когда заблокировали ворота парламента.

Напомним, 10 августа у здания парламента Литвы собрались недовольные ограничениями для людей, у которых нет прививки против коронавируса. Акция была санкционирована властями. Ближе к вечеру митинг перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ.
Источник: Zerkalo.io
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