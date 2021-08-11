«Мы сразу же выразили протест. Журналисты должны иметь возможность работать беспрепятственно, свобода слова всегда должна гарантироваться», – говорится в Twitter австрийского МИД.





Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», журналистку и оператора ORF задержали вчера на площади Независимости, когда они брали интервью у прохожих.





В минской милиции информацию о задержании опровергли. «Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали», – заявила «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





В ORF сообщили, что корреспондента Каролу Шнайдер с оператором задержали на непродолжительное время для проверки документов. Их отвезли в РУВД и отпустили после проверки аккредитации.





О случившемся был проинформирован посол Австрии в Беларуси и австрийский МИД. Сама Шнайдер отметила, что не считает проверку документов большим скандалом.





С другой стороны, будь на их месте белорусские жуналисты, они как минимум ночь провели бы за решеткой...



















