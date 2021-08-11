МИД Австрии выразил протест по поводу задержания журналистов ORF в Минске
Министерство иностранных дел Австрии осудило задержание журналистов австрийского телеканала ORF в Минске 9 августа и назвало его необоснованным и недопустимым.
«Мы сразу же выразили протест. Журналисты должны иметь возможность работать беспрепятственно, свобода слова всегда должна гарантироваться», – говорится в Twitter австрийского МИД.
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», журналистку и оператора ORF задержали вчера на площади Независимости, когда они брали интервью у прохожих.
В минской милиции информацию о задержании опровергли. «Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали», – заявила «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В ORF сообщили, что корреспондента Каролу Шнайдер с оператором задержали на непродолжительное время для проверки документов. Их отвезли в РУВД и отпустили после проверки аккредитации.
О случившемся был проинформирован посол Австрии в Беларуси и австрийский МИД. Сама Шнайдер отметила, что не считает проверку документов большим скандалом.
С другой стороны, будь на их месте белорусские жуналисты, они как минимум ночь провели бы за решеткой...
Источник: reform.by
08:29 11/08/2021
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