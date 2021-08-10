Владимир Жириновский жестко ответил Лукашенко на заявление о признании Крыма
Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.
Общаясь с представителями СМИ, Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, пишет belnaviny.by, что полуостров является частью РФ.
Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.
Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется богатствами РФ.
«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.
21:22 10/08/2021
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