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Владимир Жириновский жестко ответил Лукашенко на заявление о признании Крыма

Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.


Общаясь с представителями СМИ, Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, пишет belnaviny.by, что полуостров является частью РФ.

Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.

Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется богатствами РФ. 

«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.
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