



Общаясь с представителями СМИ, Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, пишет belnaviny.by, что полуостров является частью РФ.





Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.





Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется богатствами РФ.





«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.







