Такое мнение в своей колонке для Московского центра Карнеги высказал аналитик Артем Шрайбман.

Эскалация как источник политической энергии

Эксперт считает, что в последнее время "эскалация стала для Александра Лукашенко основным источником политической энергии. Громя внутренних врагов и нагнетая разговоры об угрозе со стороны внешних, он мобилизует свой госаппарат и своих остающихся сторонников".





Одним из важнейших элементов такой эскалации стал миграционный кризис. "Позиция всех участников стимулирует обострение, и ситуация легко может выйти из-под контроля", - считает Артем Шрайбман. Особенно если учесть, насколько обострилась ситуация после того, как Литва, вместо того, чтобы принимать нелегальных мигрантов из Беларуси, стала разворачивать их обратно.





"В сети появилось немало видео, на которых силовики с обеих сторон вплотную подходят друг к другу, а между ними находятся группы мигрантов, которые не знают, куда им идти. Усилиями международной дипломатии удалось убедить Ирак отменить рейсы в Минск и начать забирать застрявших в Беларуси соотечественников домой. Поток мигрантов в Литву приостановился. Но кризис на этом не закончился, рост числа нелегальных переходов границы стали фиксировать Польша и Латвия. Судя по всему, и литовское направление не закрыто в глазах белорусской власти. За свою восьмичасовую пресс-конференцию в годовщину президентских выборов 9 августа Лукашенко несколько раз вполне прозрачно намекнул, что может повысить ставки", - пишет Артем Шрайбман.





Эксперт отмечает, что сегодня к такого рода намекам западные страны стали относиться гораздо серьезнее, чем в прошлые годы, когда подобные слова не воспринимали всерьез. "Точно так же, как никто, даже среди оппозиции в изгнании, не мог поверить, что летать над родиной небезопасно, пока в Минске не приземлили Романа Протасевича", - отмечает аналитик.





Ни один влиятельный политик теперь не рискнет предложить любой другой подход, кроме ужесточения санкций





По мнению Артема Шрайбмана, "в последние месяцы белорусская власть столкнулась с имиджевым кризисом нового уровня. Это состояние можно назвать антитефлоновым – когда все репутационные проблемы не отскакивают от режима, а липнут к нему".





Он привел несколько примеров - с защитой от репартриации Кристины Тимановской, с реакцией западных стран на смерть Виталия Шишова и с обнаружением журналистами CNN бывшего ракетного склада, переоборудованного под воинскую часть. "Телеканал выпускает репортаж о «возможном лагере для диссидентов», потому что объект охраняется военными, там установлены новые камеры видеонаблюдения, и туда не пустили съемочную группу. Такого набора доказательств сегодня достаточно для крупнейшего американского СМИ, чтобы заподозрить белорусскую власть в строительстве концлагерей...Репутация нового мирового изгоя, восточноевропейского Каддафи, привела к тому, что в конфликтных или подозрительных сюжетах вокруг действий Лукашенко не остается зазора для сомнений в его пользу... Из-за этого в публичном дискурсе на Западе исчезло пространство для сомнений о том, что делать с Лукашенко. Ни один влиятельный политик теперь не рискнет предложить любой другой подход, кроме ужесточения санкций", - пишет Шрайбман.





По мнению эксперта, все это усиливает намерение Минска продолжать обострение конфликта: "Когда все воспринимают тебя как изгоя, делаешь ты что-то или нет, зачем сдерживать инстинкты? Каждый враждебный шаг требует ответа, чтобы не показаться слабаком, – это знакомая любому историку логика, которая многократно приводила к никому не нужным конфликтам и войнам".





Белорусские компании становятся токсичными не только в глазах западных бизнесменов





Описанная выше ситуация логично привела к введению новых санкций со стороны США, Канады и Великобритании, о которых было объявлено в годовщину президентских выборов.





"Как обычно с санкциями США, их прямой эффект – запрет американцам на работу с компаниями из черного списка – может быть менее заметен, чем побочный. С этими компаниями теперь опасно вести расчеты в долларах. Западные банки будут бояться обслуживать таких клиентов, а покупатели, при наличии выбора, от греха подальше предпочтут менее проблемных поставщиков. Придется демпинговать и вкладываться в создание серых посреднических структур. Токсичными белорусские компании становятся не только в глазах западных бизнесменов. После попадания под санкции США одного из двух белорусских НПЗ – «Нафтана», даже российские нефтяные компании отказались напрямую поставлять туда сырье. Судя по тому, что «Нафтан» не остановился, а все участники процесса делают туманные и противоречащие друг другу заявления, стороны нашли формат поставок через фирмы-прокладки и не хотят его афишировать, чтобы не подставить посредников под будущие раунды санкций, которые выглядят неизбежными", - отмечает аналитик.





Миграционный кризис - главное минное поле





В сложившейся ситуации миграционный кризис остается "главным минным полем": после истории с самолетом Ryanair нынешняя белорусская власть рассматривается как угроза европейской безопасности. И в скором времени западные страны рассмотрят еще один пакет санкций.





"Новые предложения Вильнюса Евросоюзу радикальнее, чем все, что было на столе до этого – полное перекрытие транзита белорусского калия через литовский порт Клайпеда. Калийные удобрения – больше 8% белорусского экспорта, или $2,5 млрд выручки в 2020 году. В отличие от нефти калий не получится быстро перебросить в альтернативные, российские порты, потому что там нет инфраструктуры и свободных терминалов", - пишет Артем Шрайбман. Эксперт отмечает, что в скором времени нервозность может усилиться в связи с запланированными на сентябрь белорусско-российские учениями «Запад-2021», на которые накладывается конфликт Минска с европейскими странами и его заинтересованность в поддержании фронтовой атмосферы.





"Впервые вокруг Беларуси возникла ситуация с реальным риском случайных пограничных вооруженных инцидентов не потому, что стороны планируют нападать друг на друга, а, по классике теории игр, из-за ожидания взаимных провокаций и трактовки действия друг друга в максимально враждебном ключе. Новый статус-кво в Восточной Европе лучше всего подчеркивает тот факт, что до 2020 года Минск зарабатывал внешнеполитические очки, позиционируя себя уравновешенным и прагматичным партнером Запада в деле поддержания региональной стабильности на фоне агрессивной России. А сегодня нежелание Москвы по прихоти союзника ввязываться в конфликты с НАТО может стать чуть ли не единственным фактором, сдерживающим импульсивность Лукашенко", - пишет аналитик.



