В Беларуси уже 627 политзаключенных / t.me/viasna96​





Сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна". Это Владимир Кобринец, Илья Веремей, Евгений Рубашко, Александр Белов, Владимир Калач, Надежда Калач, Петр Марченко, Юлия Марченко, Антон Шнип и Алексей Якубук.





Часть задержанных — это музыканты, которых в МВД называли "группой волынщиков". Это группа Irdorath и их друзья, задержанные несколько дней назад на даче под Минском за участие в акциях протеста прошлым летом.





Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи всех политзаключенных, прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить людей, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр.





Сейчас в Беларуси насчитывается 627 политзаключенных.