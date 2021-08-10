Юлия Кашеверова. Фото с личной страницы в соцсетях





Кашеверова, которая отбывает срок в колонии №4 в Гомеле, направила прошение о помиловании в так называемый «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского, об этом сообщает сайт «Віцебская вясна» со ссылкой на отца девушки.





Витеблянку обвиняли в том, пишет ННВ, что во время одного из протестных маршей осенью 2020 года на Московском проспекте она нанесла по милицейскому авто несколько ударов ногой. Прокурор просил наказать ее шестью годами лишения свободы.





Юлия Кашеверова (крайняя справа) во время акций протеста в Витебске. Фото Сергея Серебро





В итоге суд признал Юлию Кашеверову виновной в хулиганстве и приговорил ее к полутора годам колонии. Девушка пыталась опротестовать это решение, но апелляция была отклонена.





Правозащитники признали Юлию Кашеверову политзаключенной.