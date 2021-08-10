







С этой целью они обратились в Международный суд в Гааге, сообщает news.ru со ссылкой на Al Jazeera.





Правозащитники считают, пишет ru.oxu.az, что политик истребил коренные народы Бразилии и разрушил их родину. Якобы глава государства проводил "явную, систематическую и преднамеренную политику" против национальных меньшинств.





Координатор организации по правовым вопросам Элой Терена объяснила причины обращения в Гаагский суд.





По ее словам, бразильские суды неспособны вести самостоятельные расследования этих преступлений, поэтому следует обратиться к международному сообществу.





Терена назвала действия властей в отношении коренных народов преступлением против человечности и геноцидом. Она добавила, что президент повинен в усугублении негативных последствий пандемии коронавируса.