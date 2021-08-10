Президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в геноциде
Представители организации APIB по защите прав коренного населения Бразилии хотят привлечь президента страны Жаира Болсонару к ответственности за геноцид.
С этой целью они обратились в Международный суд в Гааге, сообщает news.ru со ссылкой на Al Jazeera.
Правозащитники считают, пишет ru.oxu.az, что политик истребил коренные народы Бразилии и разрушил их родину. Якобы глава государства проводил "явную, систематическую и преднамеренную политику" против национальных меньшинств.
Координатор организации по правовым вопросам Элой Терена объяснила причины обращения в Гаагский суд.
По ее словам, бразильские суды неспособны вести самостоятельные расследования этих преступлений, поэтому следует обратиться к международному сообществу.
Терена назвала действия властей в отношении коренных народов преступлением против человечности и геноцидом. Она добавила, что президент повинен в усугублении негативных последствий пандемии коронавируса.
16:41 10/08/2021
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