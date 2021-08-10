



"Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ", - заявили в МИД Беларуси во вторник.





Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, пишет Смарпресс, что именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, "взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету".





"Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры", - говорится в комментарии.





По мнению белорусской стороны, введя новые санкции эти страны "в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси".





"Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", - отмечается в комментарии МИД.





По его мнению, "единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси". "В ход идет весь арсенал методов "холодной войны" в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства".





9 августа США, Великобритания и Канада расширили санкции по Беларуси. Санкции США в частности, касаются госучреждений и ряда коммерческих компаний - всего 21 юрлицо. В список также попали 23 физлица - чиновники, силовики и бизнесмены. Пакет британских санкций включает торговые, финансовые меры, коснулись они и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Канадские меры налагают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансовым ресурсам.



