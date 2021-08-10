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Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью

Кабинет министров Латвии объявил о введении режима ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами, сообщает Delfi.lv.



Режим ЧС будет действовать в приграничных с Беларусью районах с 11 августа до 10 ноября, пишет Медиазона. На помощь пограничникам будут направлены военные.

Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы. Службам разрешено приказывать мигрантам, незаконно пересекающим границу, возвращаться в страну, из которой они пришли. Пограничникам также разрешено применять физическую силу и специальные средства.

Заявления на присвоение статуса беженца или альтернативного статуса будут принимать в двух местах пересечения границы — Pāternieki и Silene.

Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции смогут в упрощенном порядке закупать товары первой необходимости и продукты питания для мигрантов. Также облегченная процедура будет применять при проведении закупок, связанных с обеспечением размещения мигрантов.
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