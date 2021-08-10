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Сестра Ким Чен Ына рассказала о "безумных" учениях США с Южной Кореей

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, рассказала о «безумных» учениях США с Южной Кореей.

Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает РИА Новости.

Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии отметила, что США, форсируя проведение подобных мероприятий в такое «чувствительное» время для Корейского полуострова, разрушают мир в регионе. Она подчеркнула, что данные учения являются «репетицией ядерной войны».

США и Южная Корея отрабатывают планы операции, чтобы еще более идеально нанести превентивный удар по КНДР, подчеркнула Ким Е Чжон. По ее словам, совместные учения являются самым концентрированным выражением враждебной политики США против Северной Кореи. 

Младшая сестра северокорейского лидера добавила, что Вашингтон и Сеул непременно столкнутся с «еще более серьезной угрозой безопасности», так как игнорируют предупреждения Пхеньяна.

Отмечается, что, по данным южнокорейских СМИ, совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.

Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея восстановят линии связи между двумя странами. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений.

Летом 2020 года отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 

9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, в том числе по военным каналам и специальной линии между высшим руководством двух стран. 

16 июня 2020 года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.
Источник: lenta.ru
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