Литва может обратиться к НАТО за помощью в борьбе с гибридными угрозами
Литва рассматривает возможность официально обратиться к НАТО для размещения в стране группы по борьбе с гибридными угрозами.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 9 августа.
Науседа и Столтенберг обсудили обстановку на беларусско-литовской границе и возможные действия НАТО по отражению гибридной атаки. Стороны согласились, что действия беларусских властей по организации потоков нелегальных мигрантов являются гибридной атакой на Литву, сообщает пресс-служба литовского президента.
Науседа отметил, что когда Вильнюс нашел способы противостоять нелегальной миграции, Беларусь попыталась перенаправить миграционные потоки в другие страны ЕС.
Также стороны обсудили вопросы безопасности в связи с предстоящими учениями «Запад 2021» и согласились, что НАТО должно сохранять бдительность и быть готовым к возможным инцидентам.
Как написал Столтенберг в Twitter по итогам разговора, НАТО внимательно следит за ситуацией на границе и рассматривает возможности помочь Литве и обеспечить безопасность в регионе.
Источник: reform.by
08:49 10/08/2021
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