



Белорусские пограничники за минувшие сутки зафиксировали еще один случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, которые ищут убежище в странах Евросоюза, пишет Sputnik.





Так, на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы была замечена группа из 32 иностранцев. Как они сами рассказали, на территории Литвы их задержали пограничники, после чего привезли к границе, а затем, угрожая оружием, насильно выдворили на линию границы. При этом все задержанные заявляли, что хотят получить статус беженца.





Как сообщили в ГПК, увидев наряд с белорусской стороны, литовские пограничники, выждав некоторое время, забрали часть группы мигрантов.





" Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз", – заявил Sputnik, комментируя данную ситуацию, официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.





Он также отметил, что для Литвы стало "нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, затем оставлять их там без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей".





Официальный представитель ведомства особо обратил внимание на тот факт, что на данный момент ни одна международная организация – как правозащитная, так и гуманитарная, имеющая представительство на территории Республики Беларусь, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на литовско-белорусской границе. Они также не проявляли инициативы по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств.





Миграционный кризис





За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.





Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. При этом официальный Минск отвергает обвинения в сознательном поощрении притока мигрантов в Европу. Белорусский лидер предложил положить "факты на стол", которые подтвердили бы причастность Беларуси. Лукашенко также рекомендовал соседям "начинать с себя" и поискать в самой Литве преступные группировки, которые зарабатывают на организации нелегальной миграции.





На обвинения в адрес Беларуси из-за нелегальных мигрантов отреагировали и в России. В МИД РФ посоветовали Литве сотрудничать с Беларусью, а не вести подрывную деятельность против республики.



