«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро. Это важный вопрос для всех для вас. Во-первых, я рассуждал так (и многие сторонники, близкие люди мне говорили): хорошо, вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом ну кого-то - Юру Воскресенского - из этой когорты. Вы знаете, какое было мнение убежденное (и я этого придерживался) - я ведь все сделаю, чтобы было объективно. Если изберут Воскресенского – это еще хорошо, а вот из той когорты - значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина раз они на чужих ошибках не научились, значит, он должен этот этап пройти".





Лукашенко во время «Большого разговора», проведенного в годовщину президентских выборов-2021, не ответил по сути ни на один принципиальный вопрос. Как выходить из политического кризиса? Когда пройдет конституционный референдум и транзит власти? Белорусы ответов не услышали.





Аналитик BISS Вадим Можейко сделал несколько выводов по итогам затяжной пресс-конференции.





-Я бы выделил два основных впечатления, которые произвел на меня “Большой разговор с президентом”.





Сегодня прозвучало, что Лукашенко готов делать все, чтобы удержаться в своем кресле: и армию пустить в ход, и призвать на помощь Россию. Это основной сигнал Западу: я не уйду.





С другой стороны, очевидно, что именно протесты поколебали внутреннюю уверенность Лукашенко. Фактически весь разговор свелся к тому, каким будет транзит власти, каким образом он будет уходить. Лукашенко пытается убедить всех и вся, что транзит власти произойдет тогда, когда он этого захочет, и только на его условиях. Исходя из его слов, можно сделать вывод, что транзит власти начнется тогда, когда он уйдет на параллельную должность – председателя президиума Всебелорусского народного собрания. Ничего умнее варианта Назарбаева придумать не удалось, но Лукашенко не нравится этот сценарий, потому что он таит в себе множество рисков.





Говорил Лукашенко и про политзаключенных, и про амнистию, которую в любом случае придется проводить, а протестующие, по его словам, - отморозки, но все-таки “наши люди”, с которыми надо разговаривать.





Главный вывод содержится в послании: буду уходить, когда захочу, и только на своих условиях.





-Sputnik сообщает про очередные президентские выборы в 2025 году…





-На дворе стоит август 2021 года. Учитывая, что Путин продлил свои полномочия до 2036 года, то 2025-ый по сравнению с ним уже не за горами. Конечно, Лукашенко может откладывать президентские выборы и до формальных очередных выборов 2025 года. Но мне кажется, что транзит власти начнется лишь тогда, когда Лукашенко получит некую модель, которая устроит его. Даже если 2025 год мы станем считать датой президентских выборов, то транзит власти может начаться уже в сентябре 2021 – с конституционного референдума.





-Простите, а где прозвучала эта дата?





-Высказывалась такая версия. Есть подозрение, что Лукашенко может провести референдум во время военных учений «Запад-2021», когда в Беларуси будут находиться российские войска. Единственные президентские выборы, которые прошли без проблем для Лукашенко, состоялись в 2015 году – белорусы были напуганы «российской угрозой» после событий в Украине. Поэтому нельзя исключать, что Лукашенко использует военные учения для проведения референдума – чтобы протестующие и голову боялись высунуть из бункера.





-У меня, напротив, сложилось впечатление, что у Лукашенко вообще нет никакого плана. Его политика сегодня – ежедневное 24-часовое выживание, непрерывный марафон по удержанию власти, без заглядывания в завтра, а тем более – в послезавтра.





- Лукашенко косвенно признал, что многие чиновники из администрации президента, которые критиковали его за силовой разгон протестов, уже соглашаются с ним. Очевидно, ему предлагают различные планы, но стройного, четкого плана действий у него нет. И даже сегодня он буквально противоречил сам себе в рамках одной фразы: мол, я не представляю себя после ухода, я сросся с должностью – и тут же говорит об уходе. У Лукашенко нет стройной картины мира, тем более картины мира после ухода Лукашенко.





-Чего добился Лукашенко «Большим разговором»?





-Своей пресс-конференцией Лукашенко постарался переключить внимание публики – с разговоров о том, что произошло год назад, на будущее. Но, мне кажется, эта задача выполнена лишь частично. Последние месяцы западная пресса выдавала материалы с жесткой критикой Лукашенко, и я не думаю, что сегодняшняя пресс-конференция изменит эту тональность.



