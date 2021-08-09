



Послание нашли ночью во время сортировки, пишет news.am. На нем слабо просматривался написанный от руки адрес назначения: «Папе, Город Ватикан, площадь Святого Петра».





Конверт с тремя пулями калибра 9 миллиметров конфискован карабинерами. Предположительно, его направили из Франции. Как отмечает газета Corriere della Sera, внутри конверта также находилась записка с упоминанием финансовых операций в Ватикане.