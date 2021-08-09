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Выхода нет: Мадуро согласился на диалог с оппозицией

Правительство Венесуэлы и оппозиция в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил удерживающий насильно власть Николас Мадуро. Посредником выступит Норвегия.


Ранее  Мадуро отказывался вести диалог до отмены санкций США.

При Трампе, по словам главы Боливарианской республики, руководство "активно общалось с Белым домом", сегодня же "никакой связи с Вашингтоном у Каракаса нет".

Николас Мадуро: "У этого диалога с оппозицией уже есть документ, очерченный план. В настоящее время обсуждается повестка дня. Она содержит семь пунктов. Время и место встречи будут объявлены в ближайшие дни".

Некоторые аналитики полагают, что таким образом правящая партия пытается заработать очки в преддверии региональных выборов, намеченных на ноябрь.

Ранее власти анонсировали деноминацию боливара, надеясь справиться с гигантской инфляцией и вытянуть страну из глубокого экономического кризиса, который привёл к обнищанию населения.
Источник: euronews.com
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