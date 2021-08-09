



Ранее Мадуро отказывался вести диалог до отмены санкций США.





При Трампе, по словам главы Боливарианской республики, руководство "активно общалось с Белым домом", сегодня же "никакой связи с Вашингтоном у Каракаса нет".





Николас Мадуро: "У этого диалога с оппозицией уже есть документ, очерченный план. В настоящее время обсуждается повестка дня. Она содержит семь пунктов. Время и место встречи будут объявлены в ближайшие дни".





Некоторые аналитики полагают, что таким образом правящая партия пытается заработать очки в преддверии региональных выборов, намеченных на ноябрь.





Ранее власти анонсировали деноминацию боливара, надеясь справиться с гигантской инфляцией и вытянуть страну из глубокого экономического кризиса, который привёл к обнищанию населения.