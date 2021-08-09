Тихановская: США, Великобритания и Канада готовят совместные санкции против властей Беларуси
США, Великобритания и Канада в ближайшее время могут объявить о совместных санкциях в отношении белорусских властей.
Об этом заявила Светлана Тихановская во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом 9 августа в Вильнюсе.
Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс считает необходимым ввести дополнительные санкции против белорусских властей как из-за миграционного кризиса на границе, так и продолжающихся внутри Беларуси репрессий.
По его словам, Литва представила Еврокомиссии, в каких направлениях возможно усилить санкционное давление, которое бы способствовало сокращению нарушения прав человека в Беларуси и стимулу для разрешения политического кризиса.
Светлана Тихановская отметила, что США, Великобритания и Канада готовят совместные санкции против белорусских властей и в ближайшее время могут объявить об их введении.
— Верховный комиссар ООН по правам человека начал документацию фактов насилия и пыток белорусов, мы работаем над приближением международного трибунала по преступлениям режима и проведением международной конференции высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси, — добавила к этому политик.
Во время пресс-конференции она вспомнила, что ровно год назад пришла на участок голосования и получила бюллетень со своим именем, признав, что отдала голос за себя.
— Я не могла поверить, что это происходит со мной, но без сомнений поставила галочку напротив своего имени, потому что на самом деле там были написаны имена Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и всех, кто должен был стать кандидатом, но подвергся преследованиям или оказался в тюрьме.
С того дня, говорит политик, больше 36 тысяч белорусов прошли через задержания, 610 человек признаны политзаключенными, тысячи находятся в заключении без вины.
— Белорусы остаются непоколебимыми в своих целях: политический кризис будет разрешен, когда все лишенные свободы по политическим мотивам выйдут на свободу, когда в стране пройдут новые демократические президентские выборы под международным наблюдением, — считает экс-кандидат в президенты.
Источник: zerkalo.io
13:13 09/08/2021
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