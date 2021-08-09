Об этом заявила Светлана Тихановская во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом 9 августа в Вильнюсе.





Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс считает необходимым ввести дополнительные санкции против белорусских властей как из-за миграционного кризиса на границе, так и продолжающихся внутри Беларуси репрессий.





По его словам, Литва представила Еврокомиссии, в каких направлениях возможно усилить санкционное давление, которое бы способствовало сокращению нарушения прав человека в Беларуси и стимулу для разрешения политического кризиса.