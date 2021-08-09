Протест-2020 с исторической точки зрения. Мнение эксперта
Говорят, что историю пишут победители. Белорусский режим стремится доказать себе и всем вокруг, что по итогу протестного 2020/2021 года в победителях — он.
И с помощью пропагандистских фильмов пытается написать свою историю этих событий. Но белорусское общество тоже пишет свою историю протеста.
На чьей стороне правда с исторической точки зрения и какое место в истории Беларуси занимают (или займут) события протестного года? Стоит ли этот год сопротивления сравнивать с какими-либо другими событиями из истории нашего Отечества? Об этом и многом другом euroradio.fm разговаривает с историком, доктором Александром Фридманом.
12:58 09/08/2021
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