Ровно год назад — 9 августа 2020 года — в Беларуси прошли президентские выборы. Было объявлено, что на них победил Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, на которые власти ответили масштабными репрессиями.





Сейчас (о состоянию на 8 ута, 9 августа) в списке белорусских политзаключенных больше 600 фамилий. В этом материале Meduza приводит их все. Он кажется бесконечным...





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