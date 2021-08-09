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"И тогда власть рухнет" Макей заявил, что ему предлагали "перейти на сторону народа"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что ему предлагали «перейти на сторону народа».

Об этом он рассказал в пятой серии документального сериала «Беларусь против цветной революции», показанной 8 августа в эфире телеканала СТВ.

– Один мой европейский коллега написал (СМС где-то хранится в телефоне): «Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие». И так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет, – рассказал Макей.

Он добавил, что «много раз был свидетелем того, в каких непростых условиях приходилось работать главе государства, отстаивая интересы Беларуси в жестких контактах с руководителями других государств и на международных площадках».

– Если бы не было вот этой стержневой стойкости, уверенности, думаю, что мы могли бы сейчас уже забыть о государственности Беларуси. Некоторые беглые оппоненты власти вымаливали санкции против Беларуси и прочее. Я абсолютно убежден, если бы они были на этом месте, то мы бы давно уже расстались со страной и государственностью, – сказал Макей.
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